Cielo Torres no se guardó nada y le dijo todo lo que pensaba de su compañera de “El dúo perfecto”. La actriz indicó que la popular ‘Sol’ solo sabe cantar nada más.

“Lo que pasa es que Michelle está picona y tiene miedo. Nosotros (con Michel Robles) hemos entrado como una amenaza para ella”, manifestó la recordada ‘Sabrina’ de “Ojitos hechiceros”.

Luego que en un entrevista para un medio local le recordaran que Michelle Soifer señaló que Torres solo se vende con su voz y que para lo demás no funciona, ella respondió lo siguiente: “Hay que hacerle recordar a Michelle que yo soy cantante, actriz; no soy una bailarina profesional, pero me defiendo en el baile y le puedo dar batalla”.

"Ella cree que soy la Cielo del año pasado, más calladita, que no decía nada, evitaba problemas. Pero ya no me voy a quedar callada, me he sentido atacada. Voy a sacar la ‘Sabrina’ que tengo dentro.

En otro momento, la popular ‘Sol’ manifestó que no le parecía justo que faltando pocas semanas para la final hayan hecho ingresar a Cielo Torres y Michel Robles, precisamente para que eliminen a Mayra Goñi y Natalia Salas, quienes se habrían esforzado durante toda la temporada.

Como se recuerda, Michelle Soifer estuvo en sentencia en emisiones pasadas, pese a ello salió airosa de la zona de riesgo. Según usuarios de redes sociales y seguidores de la producción de Gisela Valcárcel, la popular ‘Sol’ no puede ser eliminada debido a que un personaje polémico que le brinda rating al reality.