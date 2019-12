La bailarina Isabel Acevedo volvió a generar polémica al referirse a las camionetas que Christian Domínguez compró a nombre de ella.

Durante una entrevista para el programa “Mujeres al mando”, la popular ‘Chabelita’ dijo que, antes que nada, prefiere su tranquilidad y por eso le devolverá sus vehículos al excumbiambero.

“Claro, como lo dije, es un tema que tengo que hablar con él, pero yo estoy dispuesta a devolverle la camioneta. Yo quiero estar tranquila, no hay nada como tu tranquilidad”, señaló.

Sin embargo, Isabel Acevedo sorprendió a más de uno al confesar que consideró la posibilidad de apropiarse de los vehículos de su expareja, pues muchas personas de su entorno le sugirieron que así lo haga. “Tengo muchas personas que me dicen ‘quédatelas, ¿para que las vas a devolver’? Sí también, lo pensé (quedárselas), obviamente porque tengo todas esas posibilidades, soy la propietaria y puedo hacer lo que a mi se me de la gana”, indicó.

Cabe precisar que, Isabel Acevedo contó que de las cuatro camionetas , se vendió una, la segunda sería propiedad de ella, la otra es de Christian Domínguez y la última estaría por ser devuelta al dueño original.

Isabel Acevedo descarta demanda a Christian Domínguez

Isabel Acevedo negó que vaya a tomar acciones legales contra Christian Domínguez para tratar de quedarse con las camionetas que el cumbiambero compró a nombre de ella. “No es verdad que yo lo haya denunciado. Nunca he mandado carta notarial, nada, todo es falso”, indicó ‘Chabelita’.

“Quiero mi tranquilidad, para que hacer eso, es perder el tiempo, perder dinero también, y yo estoy enfocada en seguir avanzando”, añadió la bailarina en el set de “Mujeres al mando”.

Christian Domínguez molesto con Isabel Acevedo por no devolver camionetas

El cantante Christian Domínguez se mostró indignado luego de que Isabel Acevedo continuara hablando de él, sin haberle devuelto las camionetas que él compró a nombre de ella.

“Si ella quiere hablar que hable de lo suyo y no mencionarme en nada, ni siquiera indirectas, sino serán las cosas de otra manera. Yo no soy el que quedo mal, no entiendo qué está pasando”, aseveró el cumbiambero.