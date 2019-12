“El valor de la verdad” de Renzo Spraggon tuvo más de una sorpresa, entre ellas, la humillación que sufrió Xoana González y por la que tuvo que abandonar el set de televisión.

La modelo argentina acompañaba a su pareja, de ese entonces, sin pensar que una pregunta la afectaría tanto que tomaría la decisión de abandonarlo durante la grabación.

¿Te has aprovechado de la fama de Xoana González?, preguntó Beto Ortiz. A lo que Renzo Spraggon contestó: “Sí”. La respuesta dejó perpleja a la argentina, quien anunció con felicidad su romance con él en los medios y en las redes sociales.

Xoana Gonzalez y Renzo Spraggon

La modelo no toleró la humillación. “Prefiero levantarme e irme, no quiero escuchar nada de lo que tenga que decir, perdón Beto. Me quiero ir a mi casa”, expresó Xoana González con la voz entrecortada.

Por su parte, el stripper argentino aseguró que tomó la relación como a un negocio. “Sé que estando con ella, a pesar de que me gusta como mujer, pueden salir más cosas juntos”, expresó en el sillón rojo.

¿Qué dijo Xoana González?

A través de Instagram, Xoana González se pronunció con un fuerte mensaje sobre su exsaliente Renzo Spraggon y la emisión de “El valor de la verdad”

Según la exchica reality, el programa se grabó hace semanas cuando ella mantenía un romance con él. Desde ese día, no volvió a ver ni mantuvo comunicación con el exintegrante de "Combate"

Xoana González en Instagram

""El valor de la verdad" de Renzo se grabó el 7/11 ese día terminamos y ya habíamos terminado una semana antes ( busquen el programa de Magaly ahi esta la fecha) y volvimos a hablar para ver que nos pasaba pero después de su valor de la verdad se terminó definitivamente, después de esa grabación, no volvimos a vernos por obvias razones que verán en el programa hoy", escribió Xoana González.