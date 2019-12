Taylor Swift mostró su incomodidad al ser cuestionada en repetidas ocasiones sobre la posibilidad de convertirse en madre y dejó en evidencia un lamentable ‘doble estándar’ que se encuentra vigente aún en la industria de la música. “Realmente no creo que a un hombre se le pregunte esto cuando cumple 30 años, así que no voy a responder a esa pregunta”, dijo.

El próximo 13 de diciembre, la cantante americana cumplirá 30 años, y este hecho ha sido el detonador para que gran cantidad de periodistas le pregunten sobre la posibilidad de “sentar cabeza” y formar una familia con su actual pareja.

PUEDES VER Taylor Swift luce irreconocible tras exponer nuevo look que impresiona a fans

Actualmente la artista se encuentra en una relación bastante estable con el actor británico Joe Alwyn, con quien comenzó su relación en el año 2016. A pesar del tiempo que llevan juntos, ambos cuidan mucho su vida privada y evitan exponer su romance en público.

Las lecciones de Taylor Swift para todas aquellas que cumplen 30

Esta situación ha dejado a la artista muy incómoda y enojada, pues considera que las mujeres son mucho más que solo “incubadoras de bebés”. A pesar de tener la posibilidad de hablar sobre la vida de pareja que lleva con su actual enamorado, Taylor Swift decidió enfocarse en la gran cantidad de lecciones de vida que ha adquirido a sus cortos 29 años.

Recientemente, la revista Elle publicó una crónica en su página web, escrita por la misma artista, en la que enumera 30 cosas que ha aprendido antes de cumplir los 30 años. En la misma, Swift menciona que se siente muy emocionada por entrar a esta nueva época de su vida.

Entre las cosas que escribió la compositora, resalta su poca necesidad de publicar aspectos de su vida privada en redes sociales. “He aprendido a no necesitar que me diga que me veo bien”, indicó.

Taylor Swift

Por otro lado Taylor Swift también narró sobre un periodo de su vida en la que no se encontraba a gusto con su cuerpo. “Creo que muchos forzamos los límites de las dietas, pero tomarlo muy en serio puede ser peligroso. No hay salida fácil. Me esfuerzo por aceptar mi cuerpo cada día”, relató la cantante.