Perdió los papeles. Sheyla Rojas enfureció en Instagram luego de que un cibernauta la llamara “plástica” debido a sus cirugías estéticas. La conductora de “Estás en todas” no toleró esta falta de respeto y terminó dándole a su detractor una ingeniosa respuesta.

La popular ‘Shey Shey’ compartió en Instagram una fotografía en la que lucía su figura en un elegante vestido negro de lentejuelas, mientras acomodaba su cabello cuando se disponía a subir a un auto.

“Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar”, fue el fragmento de una canción que la presentadora usó para acompañar su publicación.

Al ver la imagen de Sheyla Rojas en Instagram, un cibernauta criticó a la conductora de televisión por las operaciones estéticas que se ha realizado para mejorar su figura. “Pero si tú no eres original, eres plástico”, escribió.

Sin embargo, la exnovia de Pedro Moral no se quedó de brazos cruzados y salió a responderle con todo a su detractor. “¿Crees que diciéndome eso te hace hombre? Aprende a limpiarte el pot* antes de poner calificativos a mí o a cualquier otra mujer que te falta mucho para ser llamado hombre”, aseveró enfáticamente la presentadora.

Sheyla Rojas responde tras ser insultada en Instagram

Cabre precisar que la instantánea de Sheyla Rojas en Instagram también fue cuestionada por otros cibernautas, quienes aseguraron que ‘Shey Shey’ había abusado de la edición del Photoshop para mejorar su apariencia.

“Se nota que es Photoshop porque que exagerado que está la foto” y “no sé por qué la pose te saca una cintura de avispa y un trasero inmenso, inmenso, que no parece real. ¿Está mal distribuido o es Photoshop?”, fueron algunos de los comentarios donde arremetieron contra la exintegrante de “Esto es guerra” por medio de Instagram.