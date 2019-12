Renzo Spraggon confiesa que estuvo con Evelyn Vela para conquistar a Melissa Klug

Renzo Spraggon se presentó el pasado sábado en “El valor de la verdad”. Sentado en el sillón rojo, el modelo argentino reveló detalles ocultos sobre conocidas figuras de la farándula local con quien tuvo algunos affaires y romances.

Tras la pregunta diez, el extranjero afirmó que estuvo con Evelyn Vela con la intención de poder acercarse a Melissa Klug, respuesta que fue corroborada como verdad. Así también, sus planes de conquistar a la 'Blanca de Chucuito" se vieron interrumpidos porque el bailarín de “El gran show”, Ítalo Valcárcel, le ‘atrasó’.

Renzo Spraggon en "El valor de la verdad".

“A Melissa Klug la conoce en el Gran Show y me pusieron de bailarín de ella [...] No me ligó porque me anticiparon, ítalo (Valcarcel) Yo estuve dos galas porque no bailaba nada y metieron a Ítalo, luego se pusieron de novio ellos. Una gala más y (Melissa Klug) era mía”, explicó el modelo.

Así también, Spraggon dijo que hubo un “juego de miradas” entre la expareja de Jefferson Farfán cuando él estaba en el extinto programa “Combate”.

Renzo Spraggon y Melissa Klug en "El gran show".

“Yo ese día conocí a Evelyn Vela, pero nunca le había dado bola. A los tres días salgo a una discoteca y me cruce con Evelyn, me pidió el teléfono, conversamos... Como yo sabía que eran amigas, y Evelyn allí no me gustaba, me hago amigo de ella para conocer a Melissa”; confesó frente a Beto Ortiz.

“No me gustaba en ese momento Evelyn, pero las cosas cambiaron, me encariñe con ella, y no me acerqué a Melissa. Luego estuvimos como novios. y me olvidé de Melissa”, añadió el argentino.

El ‘stripper’ extranjero, quien estuvo acompañado de Xoana González y Aída Martínez, solo llegó a responder 20 preguntas y decidió retirarse con 25 mil soles.