Claudia Díaz reaparece en redes sociales tras disculpas públicas de Pedro Gallese [VIDEO]

En las últimas semanas, Pedro Gallese ha estado bajo el ojo de la tormenta luego que fuera captado saliendo de un hotel con una joven que no era su esposa Claudia Díaz y que, por ende, rompieran su relación de 14 años. Tras la infidelidad, el portero de la selección peruana aprovechó las cámaras para pedir perdón a la madre de sus hijos, así como también lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

No obstante, luego de varios días de no hacer algún pronunciamiento público, Claudia Díaz volvió a aparecer en las redes sociales trotando a las 6 de la mañana, junto a su hermana Daniella Díaz.

En los videos se muestra que las hermanas se encontrarían en una playa, que se ubica en las afueras de Lima. Asimismo, la aún esposa de Pedro Gallese lució parte de su abdomen mientras miraba a la cámara.

Otro de los videos que resulta tierno es que se observa al hijo de la pareja bailar junto a su madre.

Pedro Gallese le pide perdón a Claudia Díaz

Como se recuerda, Pedro Gallese aprovechó las cámaras de Gol Perú para enviar un mensaje a su esposa Claudia Díaz, quien anunció su separación hace unos días, luego de que el arquero peruano sea captado saliendo de un hotel con otra mujer.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia”, expresó.

Luego se dirigió a la madre de sus hijos. “Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente, te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia", agregó.