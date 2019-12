Rapero Juice Wrld fallece a los 21 años tras sufrir una convulsión

El rapero Juice Wrld falleció a los 21 años de edad tras sufrir una convulsión, según reportó el portal estadounidense TMZ.

El fatídico episodio ocurrió en el aeropuerto Midway de Chicago, Estados Unidos. El joven cantante había desempeñado los requisitos de todo pasajero y mientras caminaba sufrió la convulsión.

Fuentes policiales señalaron que Juice Wrld estaba sangrando por la boca cuando los paramédicos llegaron al lugar de los hechos para auxiliarlo.

¿Quién era Juice Wrld?

Jarad Higgins, más conocido por su nombre artístico Juice Wrld, fue un rapero, cantante y compositor estadounidense.

El músico alcanzó gran popularidad por sus sencillos “Robbery” y “Lucid Dreams”, este último tema alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot 100.

Tras obtener gran aceptación, Juice Wrld firmó un acuerdo de grabación con Grade A Productions de Lil Bibby e Interscope Records. Finalmente, el músico lanzó su primer álbum, el cual contiene temas como “All Girls Are the Same”, “Armed and Dangerous”, “Lean with Me”, “Wasted”, los cuales aparecieron en la lista Hot 100.

Juice Wrld sumaba más de 8 millones de seguidores en Instagram.

Después de colaborar con el rapero Future en el mixtape Wrld on Drugs (2018), Juice Wrld lanzó su segundo álbum, Death Race for Love en 2019. Fue precedido por los sencillos “Robbery” y “Hear Me Calling”, con el primero haciendo su debut en la posición número 27 de la lista Hot 100.

Death Race for Love debutó en el puesto número uno del Billboard 200, y recibió buenos comentarios de la prensa especializada.