Jennifer Lopez sigue sumando nominaciones por su papel en la película “Hustlers” y esta vez fue considerada en la reciente edición de los Critics’ Choice Movie Awards.

Ante la feliz noticia, la celebridad de 50 años utilizó su cuenta de Instagram para celebrar su nuevo logro actoral. “Me siento agradecida”, fue el escueto mensaje de la también cantante.

PUEDES VER Hustlers, la película que le daría a Jennifer Lopez su primera nominación a los Oscar

Jennifer Lopez se disputará el reconocimiento a la mejor actriz secundaria por “Hustlers” ante Laura Dern (“Marriage Story”), Scarlett Johansson (“Jojo Rabbit”), Florence Pugh (“Little Women”), Margot Robbie (“Bombshell”) y Zhao Shuzhen (“The Farewell”).

Jennifer Lopez en “Hustlers”

Un grupo de stripers de un club neoyorquino forman un equipo para convertir sus mesas de trabajo en sus clientes de Wall Street.

Sobre los Critics’ Choice Movie Awards

Los premios Critics’ Choice tendrán otro representante latino con el mexicano Rodrigo Prieto, que será candidato a la mejor fotografía por “The Irishman”.

Los premios Critic’s Choice también tienen apartados televisivos y en la categoría de mejor serie dramática nominaron a “The Crown”, “David Makes Man”, “Game of Thrones”, “The Good Fight”, “Pose”, “Succession”, “This is Us” y “Watchmen”.

Por su parte, “Barry”, “Fleabag”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Mom”, “One Day at a Time”, “PEN15” y “Schitt’s Creek” se disputarán la distinción a la mejor serie de comedia.Y el premio a la mejor serie limitada se decidirá entre “Catch-22”, “Chernobyl”, “Fosse/Verdon”, “The Loudest Voice”, “Unbelievable”, “When They See Us” y “Years and Years”.

La gala de entrega de los premios Critics’ Choice se celebrará el próximo 12 de enero en Santa Mónica. Con información de EFE.