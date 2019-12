Gabriel Batistuta conmueve a todos al llorar por su padre en “¿Quién quiere ser millonario?”

Gabriel Batistuta es una estrella del fútbol que es amado en su natal Argentina y admirado por los fans del balompié a nivel mundial. ‘Batigol’ es conocido por su sencillez como persona, la cual quedó demostrada cuando participó en el programa concurso “¿Quién quiere ser millonario?” donde echó a llorar tras recordar a su padre Omar.

Todo sucedió cuando el conductor Santiago del Moro preguntó a Batistuta por su papá. Este tema sensible emocionó hasta las lágrimas al goleador argentino que pronto comenzó a llorar, lo cual condujo a un breve intervalo, para luego tomar la palabra el ex delantero de la Selección Argentina.

Gabriel Batistuta estuvo acompañado de su hijo en "¿Quién quiere ser millonario?"

“Lo que me pasa es lo que sufrí por no hacerles ver a mis hijos lo que yo pensaba. Mi viejo (su padre) me dijo que había que trabajar, ser disciplinado y responsable, si das una palabra es esa, no deberle a nadie. Todo lo que significa para mí el trabajo. Pero, claro, él me lo decía y lo hacía. Se levantaban a la seis de la mañana, se iban a laburar todo el día y salían del laburo y se iban al colegio a estudiar. Los primeros seis años de mi vida lo pasé con mi abuela, porque a ellos los veía fin de semana. Y vi yo eso”.

La lección que dejó Omar Batistuta a Gabriel, este la quiso transmitir a sus hijos, pero reveló que sintió gran frustración porque a diferencia del exseleccionado argentino que creció en un ambiente de pobreza, su descendencia lo hizo en mansiones rodeados de lujos.

Gabriel Batistuta ha sido uno de los grandes goleadores de la Selección Argentina.

“A ellos se los dije, pero nunca me vieron. Es difícil decirle a un hijo ‘mirá que tenés que laburar, loco, porque vas a tener satisfacciones y ser respetado, porque vas a tener cosas y las vas a merecer’. Los chicos salen al patio y ven dos autos, ven una linda casa y se van todos los años de vacaciones... Es difícil transmitirlo. Eso es lo que más sufrí con ellos”, confesó Gabriel Batistuta.

Tras esto, Gabriel Batistuta rescató las grandes enseñanzas que le dejo su padre Omar: “Siempre pensé que no les hice ver lo que les decía o cuánto costaban las cosas. Con mi viejo no tengo palabra, pero me marcó en la disciplina y todo eso. No me dice todo lo que me quiere, pero sé que me quiere”.

Y es que esta filosofía de vida que le enseñó su padre, Gabriel Batistuta ha aplicado estos conceptos con sus hijos, pues en medio de los lujos que le ha dado una exitosa carrera en el fútbol, ha llevado a que el delantero no engría a los suyos con regalos ostentosos, ni una vida placentera; de hecho, uno de estos trabaja en una fotocopiadora.

En entrevista con “Radio Reconquista” reveló este aspecto poco conocido como llamativo para muchos: “Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos”.

Gabriel Batistuta tuvo un exitoso paso por el fútbol europeo, sobre todo el italiano.

Gabriel Batistuta agregó el valor que tiene enseñarles a los hijos lo importante que es el trabajo: "Podría, tranquilamente, darle el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les duraría esa felicidad. Ellos cuando se suben al auto y pasan por el centro, las chicas los miran; interiormente saben que el auto no es de ellos, porque saben que es del viejo. Yo entiendo que tiene otro sabor cuando va en un auto menos lindo, pero dice: ‘Me lo gané solo’”.