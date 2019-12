Renzo Spraggon se presentó en “El valor de la verdad" y sorprendió con sus confesiones en el sillón rojo. Sin embargo, una de las 21 preguntas no le fue permitida de responder.

“¿Te has prostituido?”, le consultó Beto Ortiz, a lo que el amigo del modelo argentino se lanzó a presionar el botón rojo para evitar así que Renzo Spraggon confiese su verdad.

Xoana González y Aída Martínez evitaron referirse al polémico tema, pero el amigo acompañante explicó por qué no quiso que responda la pregunta.

Según él, prefería no saber si Renzo Spraggon se prostituyó, por lo que prefirió que se mantenga en reserva. “Lo acompañado a varios eventos, las chicas ofrecen muchas cosas, si lo ha hecho antes de conocerlo, lo mejor es que quede ahí”, expresó.

Renzo Spraggon en “El valor de la verdad”

Sin embargo, la pregunta de reemplazo fue: “¿Te ofrecieron 100 mil dólares para tener sexo?”. “A lo que me dedico soy stripper, te soy sincero, no cobro por sexo”, contestó.

Como se recuerda, hace un tiempo, “Magaly Tv la firme” difundió imágenes del argentino haciendo shows eróticos nocturnos, por lo que él salió a defenderse de los rumores que lo acusaban de dedicarse a la prostitución.

Asimismo, el argentino reveló que tiende a besar a las novias, si las desea. “Me ha pasado que cuando termino mi show, no me dejan salir, se meten a mi cuarto y como están tomadas me quieren violar, me pasó hace poco. Se me tiran encima y me dicen que les haga de todo”, confesó.

“Soy stripper y todo el tiempo las mujeres se insinúan por redes sociales. Se me acerca una señora grande y me dice que tiene mil dólares si es que esta noche me iba con ella. Esa fue una de las tantas. Le dije que no, te soy sincero, si voy a una despedida de soltera, cobro tanta plata por mi show, me pagan, me voy tranquilo a mi casa, si me busca alguien, la llamo otro día y pasa algo, pero después”, agregó el modelo argentino.