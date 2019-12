En su programa de televisión, Carlos Vílchez causó conmoción en el set de grabación al dar una fuerte declaración. El conductor aseguró que nunca lo han ‘ampayado’ e incluso se animó a dar algunos tips para quienes no quieran poner en evidencia alguna infidelidad.

Sin duda, los casos de infidelidad presentados en las últimas semanas han dado mucho que hablar, ya que los ‘ampays’ de Pedro Gallese y Pedro Loli, por citar algunos ejemplos, han remecido a la farándula local. Es por esta razón que en la última emisión del programa Noche de patas, trasmitido por Latina, decidieron conversar sobre los errores que los infieles usualmente cometen y que terminan siendo la principal razón por la cual son puestos en evidencia.

Esta vez la invitada fue Karla Tarazona, quien también fue víctima de infidelidad. Ella, juntos a los conductores del programa, conversaron sobre los ‘tipos de infieles’. “El clásico infiel no sube fotos con su flaca, no sube nada”, comentó Tarazona.

Carlos Vílchez da tips para no ser ‘ampayado’

Carlos Vílchez compartió con los televidentes un poco de su experiencia y conocimiento sobre el tema, e incluso se animó a dar algunos consejos para todos aquellos que no quieran ser descubiertos cometiendo una infidelidad. “A ti te digo, que me estás viendo. No mandes fotos por whatsapp, no recibas fotos por whatsapp. Llama por teléfono”, dijo Vílchez mirando frente a la cámara.

Conductores del programa "Noche de patas" conversaron sobre las infidelidades.

Luego de unos segundos, el también comediante, lanzó una revelación que detonó un fuerte estallido de risa en sus compañeros de programa. “Yo si se con quién me meto, por eso nunca he sido ampayado", aseguró el actor Carlos Vílchez.