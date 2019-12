Andrés Hurtado “Chibolín” el famoso presentador de televisión se autocalificó como un hombre “perfecto” en plena en su emisión de su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

El recordado cómico causó mucho revuelo no solo entre los asistentes de su programa, sino también en su invitada, Laura Huarcayo.

Andrés Hurtado “Chibolín”

El conductor sabatino envió un mensaje a todos los televidentes al autodenominarse un ser “perfecto” y agradecer a Dios por este cualidad, “Yo me enfrento a Dios. No lo cuestiono. Como siempre digo que soy perfecto y a la gente no le gusta que lo diga, pero en realidad digo que soy perfecto desde que le entregue mi corazón a Dios”, precisó Andrés Hurtado.

De la misma manera el animador concluyó sus palabras al asegurar que se hizo “perfecto” gracias a Dios, por que es a él a quien no puede mentir.

“Cuando Dios no me resuelve un tema, lo enfrentó y me lo arregla inmediatamente porque sabe que tiene hijos perfectos como yo”, señaló el conocido cómico.

Al escuchar estas palabras su invitada Laura Huarcayo quedó algo sorprendida al igual que muchos de su seguidores que no han decidido juzgarlo, por el contrario le han brindado todo su apoyo mediante las redes sociales.

Comentarios generados en las redes sociales

A través de su cuenta de Instagram “Chibolín” generó polémica abriendo debate por parte de todo su público, ya que hay personas que le vienen expresando sus mejores deseos y respaldan su mensaje al asegurar que si es “perfecto”.

Por otro lado existe un grupo de peruanos que no comparten esta idea y no han dudado en manifestar todas sus molestias con fuertes comentarios.