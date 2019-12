Yao Cabrera no se cansa de estar en el ojo de la tormenta y parece disfrutar mucho de la polémica que, de una manera u otra, lo ayuda a mantenerse vigente en la plataforma Youtube donde tiene una gran base de seguidores. Esta vez, el influencer uruguayo fue protagonista de una pelea con el rapero Coqeéin, la misma que fue colgada a su canal en la mencionada red social.

Y es que Yao Cabrera aseguró que, supuestamente, Coqeéin lo habría amenazado, lo cual el uruguayo que radica en Argentina habría expuesto en sus cuentas de redes sociales, ya que este asegura que el youtuber estuvo hablando de mala manera del rapero.

PUEDES VER: Yao Cabrera recibe repudio de usuarios y exigen cerrar su canal de Youtube

“Me acaban de enviar un video donde estás hablando boludeces de mí. No te confundas, no soy ningún guachín. La cosa en la calle esta seria, no le hagas pasar un mal momento a tu familia por un par de reproducciones en Youtube. Primer aviso”.

Luego se muestra un video donde Coqéein y un grupo de gente bloqueando el paso al auto de Yao Cabrera y sus amigos, donde los cuales son agarrados a puñetazos. Cuando lograron safarse, el uruguayo y sus acompañantes lograron subirse al carro y huir.

Luego, Coqéein publicaría un video en sus historias de Instagram donde afirma que cumplió con su palabra de darle una advertencia a Yao Cabrera.

“Te dije que no era un guachín, amigo, eso fue una advertencia nomas. Déjate de romper las bolas conmigo, y agradece que no le robé la cámara a tu equipo de trabajo, papá, porque yo soy respetuoso y respeto el trabajo de los demás, pero vos te cag**te en mi laburo, te va a ir mal la próxima ves que hables de mí”, dijo Coqéein a Yao Cabrera.

En otra historia de Instagram, Yao Cabrera sale mostrando como quedó de lastimado su equipo de trabajo tras la pelea con la gente de Coqéein.

Ante esto, Yao Cabrera, visiblemente molesto lanza improperios contra el rapero argentino.

“Vino a la puerta de nuestra casa a pegarnos. Nos tiraron el auto adelante, como unos mafiosos hijos de p**a, con arma, sos un gánster de mi**da, sos un hijo de p**a y esto no va a quedar así... lastimas a mi equipo y todavía me amenazas con un arma, ¿a qué punto llegaste?"