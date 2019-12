La actriz peruana Vanessa Jerí más conocida como ‘la chica terremoto’, ha causado gran alboroto en las redes sociales al mostrar una fotografía de su cuerpo en su cuenta oficial de Instagram.

La reconocida actriz dio a luz hace dos meses a su primer hijo, fruto de la relación con su pareja Raúl González representante del futbolista Jefferson Farfán.

La amiga de la ‘foquita’ compartía galerías de imágenes con sus millones de seguidores de cómo era su nueva vida durante su etapa de gestación, de la misma usó el mismo medio, para anunciar el nacimiento de su pequeño mediante sus historias de Instagram.

Asimismo, la carismática modelo se atrevió a subir una fotografía del antes y después de su figura, algo que ha llamado mucho la atención entre los cibernautas es su extremada delgadez que presenta pese a ver subido siete kilos durante su embarazo.

“En todo mi embarazo subí 8 kilos y a la semana que di a luz baje 7 kilos. ¿Faja sí o no? Si no te lo recomienda un especialista no es necesario usarlas después del parto. No está comprobado que ayude a recuperar la figura ni a bajar de peso, al contrario, puede ser nocivo impidiendo que los músculos dejen de trabajar para estar firmes, cuando dejen de usarla la flacidez empeorará”, escribió Vanessa.

A su vez ‘la chica terremoto’ recomendó a todas la mujeres que han pasado por una etapa de gestación a comer más saludable y practicar muchos ejercicios: “Las fajas son buenas para moldearte la figura y ocultar esos “rollitos” fastidiosos y nada más, la grasa abdominal sólo se reduce con una dieta saludable y ejercicios. Si fueros cesareadas esperar 3 meses para entrenar” finalizó.

Dicha publicación generó muchos comentarios de halagos para la actriz, ‘te vez espectacular’, ‘¿quién fue tu nutricionista?’, ‘demasiado regia’, ‘¡hermosa siempre!, son algunas de las reacciones que se leen en la imagen.