Antonio Pavón se mostró furioso confesó sentirse preocupado por la actual situación de su pequeño hijo. El torero ‘rompió su silencio’ y declaró a un conocido medio de prensa local sobre su anhelo de pasar fiestas de navidad con Antoñito en España.

El exconductor de “Especátculos de Latina” reveló que Sheyla Rojas, madre de su pequeño, le prohibió dicho viaje a Europa. En ese sentido, Pavón arremetió contra su expareja y dijo que el niño está siendo criado por una nana y la modelo chiclayana solo se dedica a “viajar con desconocidos”.

Antonio Pavón.

“Antoñito debería pasar Navidad con la familia en España, pero Sheyla le prohíbe viajar. Es una, pena, el pobre niño se está criando solo con una nana, mientras la mamá se dedica a viajar con hombres desconocidos. La familia de Sheyla y mi familia están preocupadas por el niño”, sostuvo el torero A Trome.

Así también, respondió preguntas sobre la relación de la popular 'Shey Shey' con el futbolista del Inter de Milán, Valentino Lázaro. Al respecto, dijo que no le interesa la vida privada de su expareja.

Sheyla Rojas.

“La familia de Sheyla y mi familia están preocupadas por el niño. Está solo con una nana. Nadie entiende qué está pasando. Me da igual lo que haga con su vida. Solo nos proecupa Antoñito. Su mamá no está. Sheyla no lo cuida”, expresó el exconductor de televisión.

Sheyla Rojas estaría saliendo con jugador de Inter de Milán

Magaly Medina expuso que la conductora de “Están en todas" estaría saliendo con un futbolista del club Inter de Milán. En su programa, Magaly Medina expuso el récord migratorio de la modelo y le mandó una indirecta por tales “gustitos”.

“Viaja más que millonaria”, dijo la periodista. Para reforzar la evidencia, la expareja de Antonio Pavón le da “Me gusta” a las publicaciones del deportista en Instagram.