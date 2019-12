Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero, minimizó la infidelidad del arquero Pedro Gallese a su esposa, por lo que recibió una lluvia de críticas.Pero entre ellas, destacó la de la conductora de televisión Magaly Medina.

La líder de “Magaly TV, la firme” aseguró que por mujeres y madres como Doña Peta es que existen los hombres infieles.

Todo se originó durante una entrevista a la madre del futbolista. "Es un chico muy bueno, muy noble, muy correcto. Se le chispoteó pues, ¿qué se le puede hacer? Hombres son hombres", declaró Doña Peta.

Pedro Gallese: Doña Peta deseó que esposa de arquero lo perdone

Luego deseó que la esposa de Pedro Gallese, Claudia Díaz, lo perdone. “Ojalá que se ponga la mano en el corazón. Su esposo es su esposo y tiene que pelear por él. A veces uno dice: ¡que se vaya el hombre!, pero eso es mentira. Lo digo yo, por experiencia”, expresó la progenitora del ‘Depredador’.

Doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero

Ante ello, Magaly Medina aseguró que la opinión de Doña Peta no favorece a la mujer empoderada de hoy en día. “No hay que justificar nada. Esa sumisión hay que dejarla para nuestras abuelas”, comentó la periodista de ATV.

Magaly Medina.

“Lamentablemente, con mamás, por mujeres así, es porque seguimos teniendo hombres ‘sacavuelteros’, hombres sinvergüenzas, hombres infieles", arremetió la popular 'Urraca'

“Se le chispoteó pues, claro, por eso hay hombres en este país dejando hijos sin siquiera darles dinero para el pan de cada día", agregó la conductora de televisión.

Para Medina, las declaraciones de la mamá de Paolo Guerrero no favorecen a la mujer empoderada. “Con el respeto que me merece esta señora, debo decirle que su opinión no es le hace gran favor a la mujer de hoy", expresó.