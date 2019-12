La polémica de Pedro Gallese y la infidelidad a su esposa ha generado una serie de opiniones opuestas. Esta vez, Magaly Medina arremetió contra su colega Milagros Leiva por recomendar a los infieles a no dejarse grabar o ver por su pareja.

“Si lo haces, hazlo bien”, fue la frase de la periodista de ATV Noticias Matinal y por la que enfureció la conductora de “Magaly TV, la firme”. Luego agregó: "'Ojos que no ven, corazón que no siente'. Si Magaly (Medina) estaba detrás de él”.

Desde su tribuna, la popular ‘Urraca’ se mostró indignada con las declaraciones de Milagros Leiva, al punto de que pidió que corten la grabación. “Ya córtalo, no puedo soportar que una mujer diga eso. Por más que sea una persona que trabaja en el canal. Discrepo abiertamente", expresó.

Milagros Leiva y Magaly Medina

“¿Ojos que no ven, corazón que no siente? Esa es la mentalidad que debemos desterrar y como mujeres líderes de opinión, empoderadas, no podemos estar diciendo al resto: ’pero si no lo ves, hazte la loca'”, sostuvo Magaly Medina.

“Tenemos que vivir como mujeres modernas. Hay que ser consecuentes. Somos líderes de opinión y si vamos a hablar, hay que pensarlo hasta cinco veces si se va a decir algo”, concluyó Magaly Medina.

Pedro Gallese pidió perdón

Como se recuerda, Pedro Gallese pidió perdón a su esposa Claudia Díaz durante una entrevista en vivo y a través de Instagram, donde indicó que dedicaba el triunfo de Alianza Lima a ella y a sus pequeños hijos. “Solo te pido una oportunidad, Claudia”, se le escucha decir al portero de la selección peruana.

Esto luego de que sea captado saliendo de un hotel en San Miguel junto a Lucero Jara, de 21 años. Las imágenes de Pedro Gallese siendo infiel fueron difundidas por “Magaly TV, la firme”