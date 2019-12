Khloé Kardashian perdonó a Tristan Thompson y Jordyn Woods a 10 meses de haber salido a la luz el affaire que tuvieron estos últimos a espaldas de la socialité.

A través de una larga respuesta en Instagram, Kardashian explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión. Tanto Thompson como Woods respondieron al mensaje de diferente manera.

Como se recuerda, Jordyn Woods confirmó en una entrevista que ella y Tristan Thompson se besaron durante una fiesta de amigos en común. A raíz del hecho, Khloé Kardashian se separó del basquetbolista y Kylie Jenner, ex mejor amiga de Woods, decidió echara a la modelo de la casa que compartían.

A pesar del engaño, Kardashian trataba con cordialidad a Thompson, algo que fue cuestionado por sus miles de seguidores. Finalmente, la socialité publicó el último jueves un largo mensaje donde explicaba que había decidido perdonar a su expareja y Jordyn Woods.

“[...] ¿Quién soy yo para condenar a otra persona? [...] Personalmente, no quiero seguir adelante con un corazón odioso. Busco la paz en mi vida. Al final, aferrarme al odio solo va a herirme”, dice parte del mensaje.

''Tengo derecho a perdonar. El perdón es una virtud, no una debilidad. [...] No quiero nada salvo buenos deseos para TODOS los que han sido parte de mi vida pese a que me hayan hecho daño [...], finalizó Kardashian.

Tras la publicación del mensaje, tanto Tristan Thompson como Jordyn Woods se refirieron al mismo. El basquetbolista optó por dejar un mensaje en la fotografía donde aparece Kardashian junto a True, su hija: ''La reina y la princesa'', señaló.

Por su parte, Woods publicó una frase en sus historias de Instagram que muchos de sus seguidores consideraron una respuesta negativa al mensaje de Kardashian. ''No cada cita que comparto es una indirecta o una respuesta y no todo lo que publico está dirigido específicamente a una persona'', respondió la modelo.