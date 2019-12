Guty Carrera volvió a hablar sobre la supuesta infidelidad que cometió cuando tenía una relación con Melissa Loza.

A través de su cuenta personal de Instagram, el modelo negó una vez más haber traicionado a su expareja.

El tema surgió cuando un usuario de la red social le preguntó si “volvería a ser infiel”. “Me está preocupando claramente el tema de la comprensión lectora y el análisis. Ayer lo expliqué con peras y manzanas. Me pregunto, ¿a la gente no le gustará leer o solo escribe cosas porque piensa que así me puede afectar de alguna manera? Ya no pierdan el tiempo, en serio no lo pierdan”, le respondió el exchico reality a través de una historia de Instagram.

Guty Carrera acompañó este mensaje con los hashtags “yo no fui infiel”, “ya aburre”, “ya supérenlo”, “la mula al trigo”, “superen el 2014”, “se comieron el cuento” y “les da rating”.

El hijo de Edith Tapia mantuvo una mediática relación con Melissa Loza cuando participaban en “Esto es Guerra”. El romance acabó cuando fue acusado de haberle sido infiel a la modelo con Milett Figueroa.

Guty Carrera explica la cronología del “yo no fui infiel” en respuesta a Melissa Loza

Guty Carrera respondió a las declaraciones de Melissa Loza, quien dejó entrever que el modelo la engañó durante su relación amorosa. El hijo de Edith Tapia sorprendió al explicar a través de Instagram, la cronología de la popular frase “yo no fui infiel”

Según las imágenes, su encuentro con Milett Figueroa se dio cuando estaba separado de la exintegrante de “Esto es guerra”.

Todo empezó porque el propio Guty negó haber traicionado a alguna de sus exparejas durante un video junto a su novia mexicana Brenda Zambrano. Además, prometió que nunca le sería infiel a ella.

Cabe recordar que la relación de Guty y Melissa Loza terminó luego de que ella encontrara mensajes de varias chicas en su celular y se revelara un audio en el que el mismo modelo peruano admite que sí la engañó. “Sí estuve con ella (Milett Figueroa), la busqué una noche y pasó”, se escucha en el mensaje de voz.