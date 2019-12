Lo negó. Gisela Valcárcel explicó los motivos que la llevaron a llamar ‘gusana’ a Pamela Franco, lo que causó una serie de críticas a la conductora de “El dúo perfecto”.

Como se recuerda, la novia de Christian Domínguez y Valcárcel tuvieron un tenso reencuentro en el escenario del reality. La bailarina llegó como invitada junto a su agrupación “Alma bella”.

PUEDES VER Productor de Gisela Valcárcel respalda a Magaly Medina tras reclamo a IBOPE

"Me han dicho que la 'gusana' está aquí", señaló la conductora de televisión en referencia a Pamela Franco, lo que causó un escándalo mediático.

Gisela Valcárcel asegura que ‘fue una broma’, pese a que muchos consideraron que ofendió a la cantante de cumbia en su programa.

"Sé que dar explicaciones, a veces, resulta absurdo, pero me gusta responder cuando me preguntan directamente. Al aire y estando en vivo, con 32 años de carrera, pasan muchas cosas y cuando dije la ‘gusana está aquí’, me refería a la pareja del gusano (como hembra y macho), nunca con una connotación despectiva", justificó.

Pamela Franco y Gisela Valcárcel

Sin embargo, la conductora de “El gran show” hizo un mea culpa de sus declaraciones en vivo. “jamás quise faltarle el respeto a ella ni a nadie, porque cada quien sabe lo que hace con su vida y yo no tengo por qué juzgar. Fue una broma que me quedó mal y me dije ‘estoy hecha’, pero lo asumí porque tengo calle”, expresó.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el calificativo?

La integrante de “Alma bella” respondió tras ser llamada ‘gusana’ por Gisela Valcárcel. La cumbiambera aseguró que tomó el calificativo de forma tranquila porque ella es ‘fresca’.

Pamela Franco.

“La verdad no tengo porque hacer drama, ni sentirme mal, ni nada. Sé quien soy, sé lo que estoy haciendo, sé como estoy llevando las cosas y punto. Soy una mujer grande”, expresó Pamela Franco.