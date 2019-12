Disney revivirá El planeta de los simios

Con información de Deadline

Tras la compra de Fox, El planeta de los simios es la próxima franquicia en la que trabaja Disney. Ha sido Deadline quien ha revelado en exclusiva la contratación del director Wes Ball, de las tres entregas de Maze Runner.

“Lo que no está del todo claro es cuál va a ser la dirección exacta de esta nueva entrega de la saga”, han dicho los medios internacionales sobre la historia iniciada hace ya 51 años con el clásico de la ciencia ficción protagonizado por Charlton Heston. “La marcha de Matt Reeves a Warner para encargarse de The Batman hacía presagiar que Fox, con Disney ahora detrás, tendría que buscar a un nuevo director para recuperar la saga”, sostienen. Además, el medio recuerda que la trilogía del director recaudó 949 millones en la taquilla mundial.

Sobre la expectativa de El planeta de los simios, señalan: “A partir de 1968, las películas generaron cinco títulos basados en la novela francesa de Pierre Boule junto con una serie de los 70 y figuras de acción antes de que hubiera juguetes de Star Wars.

Tim Burton reinició con una foto protagonizada por Mark Wahlberg en 2001. Ganó US$ 362,1 millones en todo el mundo, pero no generó una nueva serie. Pero luego, en 2011, Rise of the Planet of the Apes le dio un giro más moderno a la historia con Andy Serkis en el papel de César el mono, que se transforma del estudio de laboratorio al rey de los monos. A través de tres películas, incluida Dawn of the Planet of the Apes and War, el trío recaudó US$ 1,68 mil millones en todo el mundo”.