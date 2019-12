Katy Perry viene acaparando titulares tras su presentación en el concierto navideño Jingle Ball, donde también se presentaron la rapera Lizzo, French Montana, Billie Eilish, Normani, Halsey, BTS entre otras estrellas. La intérprete deleitó a sus fanáticos con su show, sin embargo, un comentario ‘desatinado’ opacó su gran permormance en el escenario.

En el evento patrocinado por IHearthRadio en Los Ángeles, California, todo transcurría con normalidad hasta que llegó el turno de Katy Perry, quien antes de empezar su show, quiso hacer una pequeña broma que resultó de la manera menos esperada.

“¿Pueden seguir despiertos?” preguntó Katy Perry al público, en referencia a la corta edad de los fanáticos de la banda surcoreana BTS, los intérpretes asiáticos se habían presentado momentos antes.

katy Perry

Lejos de caer en gracia, el comentario de la intérprete de "The One That Got Away" generó la incomodidad de los asistentes al concierto, quienes inmediatamente empezaron a atacarla a través de las redes sociales, donde dieron sus descargos y se mostraron inconformes con lo dicho por la cantante de 35 años.

BTS

“Que alguien le diga a Katy Perry que las niñas que manda a dormir son las mismas que llenan estadios de 90k de capacidad, hacen sold out en horas, se desvelan para poder presenciar cada una de las presentaciones, son las mas dedicadas y también logran romper records mundiales”, publicó una de las páginas del fandom de la agrupación surcoreana.

Cabe mencionar que BTS es una de las bandas asiáticas con mayor éxito a nivel mundial y cuentan con una legión de fieles seguidores, en sus redes sociales suman más de 54.5 millones de followers, con quienes interactúan a diario a través de Twitter, YouTube, Instagram, Vlive, Facebook, BangtanTV, BigHitEntretainment y BTS Love Myself.