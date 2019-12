Brunella Horna, quien estos últimos días ha dado que hablar tras sus declaraciones sobre el distanciamiento con su pareja Richard Acuña, aclaró dichos rumores de una posible ruptura amorosa. La empresaria se comunicó con Rodrigo González, quien decidió compartir el audio -que ella le envió- en sus redes sociales.

La modelo chiclayana desmintió tales especulaciones, alegando que la prensa peruana no había publicado la entrevista completa. Al respecto, la popular ‘baby candy’ repitió su mensaje.

“La prensa me ha escrito, mis amigas me han escrito, a él le han escrito. Peor en verdad nosotros estamos súper bien. Yo solo dije que estamos pasando un momento difícil y complicado porque estamos distanciados físicamente, ya que él está en Chiclayo y yo estoy en Lima”, dijo Brunella.

"Pero la prensa ha cortado algunas partes", sostuvo respecto a la publicación de algunos medios ajenos.

"Estamos súper bien. Yo creo que no somos la primera pareja que está así. Lamentablemente nuestras 'chambas' están en distintas ciudades. Él, como ya no está el Congreso, se está encargando de la universidad en Chiclayo. Por eso estamos distanciados", agregó la empresaria.

En relación a cómo se encuentra la pareja actualmente, Brunella Horna defendió su amor por el excongresista y dijo que nada ha cambiado desde el momento que estuvieron de enamorados. “En el amor todo bien. Llevamos dos años y medio y ninguna pelea todavía”, expresó.

Brunella Horna decide no casarse aún con Richard Acuña

Como se recuerda, hace poco menos de un mes la joven empresaria reveló durante una entrevista a un conocido medio de prensa local que tiene descartado temporalmente sus planes de boda con Richard Acuña.

La modelo contó que quiere disfrutar su vida por el momento y es por ello, que tampoco tiene en mente tener hijos. "¿Boda? ¿Cuál? Todavía no me quiero casar, si a mí me ven chibolita, me falta mucho para vivir. Recién tengo 22 años, no quiero tener hijos, soy chiquilla por favor”, reveló a Ojo.