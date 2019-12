Luego que un grupo de youtubers denunciaran a Badabun de hostigamiento y acoso, Juan de Dios Pantoja ha utilizado su cuenta de Instagram y Twitter para asegurar que la empresa mexicana piensa tomar represalias contra los cinco personajes que decidieron contar el calvario que sufrieron.

Juan de Dios Pantoja aseguró que tienen personas dentro de Badabun que no solo no están de acuerdo con sus políticas sino también le han estado contando el supuesto plan que tendría esta empresa para limpiar su imagen.

En sus historias de Instagram, Juan de Dios Pantoja lo dice de esta manera: “Destruyen Badabun. Por eso se acaba, supuestamente, pero los dueños de Badabun seguirán trabajando por ellos, los que están saliendo... van a seguir manipulados por Badabun... los están intentando engañar... A ellos no les han cerrado las redes sociales y están hablando libremente... Cuando los chicos hablaron (los que denunciaron maltrato laboral), les cerraron hasta el Instagram nuevo que hicieron...”

Juan de Dios Pantoja también reveló que Badabun es dueño de las cuentas de los youtubers, no los creadores de contenidos: “... Nadie en esa empresa tiene sus redes sociales, las tienen los dueños de Badabun”.

Acto seguido, se dirigió a los youtubers que decidieron quedarse en la empresa, simplemente, está abogando por aquellos que denunciaron el maltrato de parte de Badabun y que no juzga a quienes que decidieron quedarse.

“Es un plan y, sinceramente, a nosotros no nos interesa si los demás youtubers no decidieron salirse... les mejoraron muchas cosas para que siguieran trabajando, les prometieron cosas... (le dijeron) necesitamos que nos ayuden con esto, hagan estos videos. Si ellos decidieron quedarse ya es su problema. No tenemos nada en contra de ellos. Lo único que queremos es que les regresen sociales de una buena manera”.

Finaliza el tema Badabun en sus historias de Instagram aduciendo que los youtubers que están defendiendo a Badabun lo hacen repitiendo a un guion: “Lo que están diciendo esos youtubers no está saliendo de ellos. Es una manipulación”.

De hecho, Juan de Dios Pantoja fue más allá en Twitter donde explicó a grandes rasgos los planes que Badabun tiene pensado realizar contra Alex Flores, Kim Shantal, Daniel ‘Queen’ Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro a modo de represalia por denunciar los maltratos sufridos en dicha empresa que van desde el acoso sexual, la homofobia hasta la explotación laboral.

“... Busquen todo el contenido que los chicos han hecho (en las grabaciones crudas, o sea, sin edición) algo malo que podamos usar en su contra... palabras de CEO (de Badabun)”, dice uno de sus tweets.

Otro revela que: “Lo que sigue es culparme a mí por el desempleo de muchas personas de la empresa, pero todos sabemos que los culpables de todo son los socios de la empresa. Si ellos no hubieran hecho todas esas cosas nada malo pasaría. De cualquier forma, en otro trabajo estarán mejor que ahí”.

Publicación de Juan de Dios Pantoja en Twitter sobre Badabun

Defienden a Badabun

Sin embargo, entre algunas de las voces que han salido a defender a Badabun se encuentra Tavo Betancourt, quien usó su espacio en YouTube para dar su versión sobre su relación con esta empresa mexicana.

En su alegato, en el cual no dejaba de reiterar que es su punto de vista, aseguró que nunca fue forzado por Badabun a hacer contenido con el cual no se sintiera a gusto.

“Tenemos demasiado que agradecerles (a Badabun)... mi carrera la empecé desde cero y lo hice con Badabun y me dieron las herramientas necesarias para desenvolverme en este medio (Youtube)… Últimamente, el ambiente sí es muy tenso y estresante... si hay algo que no quiera hacer, no lo hago o no lo digo, aunque Badabun nos de sugerencias de hacer las cosas.... personalmente, sí soy un esclavo, no de Badabun, pero sí de mi trabajo...”