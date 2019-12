Yanina Latorre sobre Diego Latorre: “Es el amor de mi vida, pero quiero estar sola”

Los rumores terminaron ser una realidad, y esto vino de la mano de Yanina Latorre quien decidió salir ante las cámaras para dar la noticia que se encuentra separada de su esposo Diego Latorre. Detalló que la ruptura no se dio por infidelidad, se reafirmó que el periodista es el amor de su vida, pero que en este momento prefiere estar sola.

El matrimonio Latorre se encuentra en sus 25 años, pero no está en su mejor momento. Ante esto, Yanina Latorre habló con Ángel de Brito al cual le confesó de manera descarnada que fue ella quien le dijo que quería terminar la relación:

Yanina y Diego Latorre

“(La ruptura) se dio en buenos términos. La decisión fue mía. No hay nada raro. Él está viviendo en la casa que tenemos en Pilar y yo en nuestro departamento de Belgrano. Nos hablamos, priorizamos la familia”, reveló la aún esposa de Diego Latorre.

Pero, pronto, Ángel de Brito ahondó en cómo se dio la ruptura entre Yanina Latorre y Diego Latorre, a lo que esta relató que todo sucedió hace un par de semanas.

El matrimonio de Yanina Latorre y Diego Latorre se dio hace 25 años.

“... Hace dos semanas me pidió tener una charla para ver si la remábamos. Le pedí un espacio para mí. Él no lo tomó bien, se enojó, no lo aceptó. Se sintió abandonado, creo. Esto viene desde el mes de agosto, ya tiene su tiempo...”

Sin embargo, Yanina Latorre reveló que esta no es la primera separación que tuvo la pareja; de hecho, esto sucedió una década atrás.

Yanina Latorre y Diego Latorre junto a su hija Lola

“Hace diez años estuvimos separados y nadie se enteró. Él se fue a vivir a Pilar, igual que ahora, pero ahí sí nos matamos, nos gritamos, nos insultamos. Justo fue para esta época. Ese año me fui de vacaciones a Punta del Este con los chicos y él apareció. La empezamos a remar”.

Luego, Yanina Latorre, un tanto más sentimental, confesó que gran parte de su vida la pasó al lado del periodista.

“La mitad de mi vida la pasé con él. No tuve novios ni amantes. Quiero ver si quiero estar con él. Le dije que, si quiere esperarme que me espere, pero que haga lo que quiera”.

Sin embargo, la aún esposa de Diego Latorre insistió que no descarta conocer a alguien más, pero rechazó la idea de la intimidad.

Yanina Latorre lloró al ver la imagen de Diego Latorre

“Hoy tengo ganas de estar sola. Si aparece alguien me quiero dar el placer o la oportunidad de ver qué pasa. Y hablo con mucha gente... Tengo propuestas, pero cuando me dicen para vernos y hacer algo más, me freno. No tengo ganas de sexo. Ahí es cuando me pregunto si lo sigo queriendo a Diego”.

Esto vino acompañado cuando, de pronto, en la pantalla del set del programa de Ángel de Brito, se muestra el rostro de Diego Latorre y es entonces cuando Yanina lo ve con cariño para comenzar a llorar.

Yanina Latorre aceptó que Diego Latorre es el amor de su vida

“... Es el amor de mi vida, pero quiero darme la oportunidad de ver qué me pasa... Es el amor de mi vida, es hermoso y lo amo, pero quiero estar sola. Creo que me lo gané”.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre los supuestos audios de su aún esposo con Julieta Biesa, esta respondió suelta de huesos: “Lo de la vedette trans es un invento; una chica que quiere buscar prensa. No me importan (los audios) si son de él o de otra época. Que él haga lo que quiera, si quiere salir esta noche y esta con 20 minas, que lo haga, ya no estamos juntos”.