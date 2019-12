Anahí de Cárdenas iniciará sesiones de quimioterapia para combatir cáncer de mama

Anahí de Cárdenas continúa su lucha contra el cáncer, ya que ha decidido empezar sus sesiones de quimioterapia, a través de sus redes sociales la recordada actriz de la famosa serie ‘Al Fondo hay Sitio’ reveló cuales son sus principales miedo.

Esta vez la modelo se sinceró y narró cómo fue su reacción al recibir la triste noticia sobre las sesiones de quimioterapia que tiene que pasar.

Anahí de Cárdenas

“Cuando me dijeron que iba a hacer quimioterapia la pasé bastante mal. Me asusté muchísimo. No fue la noticia que esperaba. Pensé que solo serían pastillas. Por mi edad y el riesgo del tumor, se decidió por la quimio preventiva para que ya no regrese nunca más”, se le escucha decir.

La actriz, que aún continúa con las grabaciones de la película ‘No me digas solterona’ comenta también que sintió que había fallado, “Toda la fuerza que había adquirido se fue, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo iba a seguir predicando fuerza cuando todo esto me tenía tan asustada y triste?", dijo.

Con una voz muy optimista Anahí de Cárdenas, deja en claro que ella está dispuesta a seguir con su vida normal que esta enfermedad es solo un mal episodio.

“No sería humana si es que no me derrumbase de cuando en vez. Así que me tomé un par de días para mi, para procesar, llorar, ¡Ya estoy mejor! Ahora otra vez, a darle! Vamos por mas!”, se lee en su publicación.