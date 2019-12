Rodrigo González decidió compartir con sus seguidores, a través de las redes sociales, una primicia sobre la clandestina relación que tuvieron Tilsa Lozano y Juan Manuel “El loco” Vargas. Mediante Instagram, la exfigura de Latina reveló unos audios sobre nuevos encuentros entre la exconejita Play boy y el futbolista.

Dichas confesiones son del exestilista de la ‘vengadora’, quien aseguró que ambos seguían viéndose, a pesar de haber asegurado que sus encuentros ya habían terminado. En ese sentido, el asesor de imagen decidió contárselo al exconductor de “Válgame dios”.

Tilsa Lozano en Instagram.

“Hola, Rodrigo. Soy Daniel Bernal y he sido el estilista de Tilsa Lozano durante 7 años. Hoy día te voy a contar que sí se sigue viendo con el Loco Vargas hasta que yo he dejado de trabajar con ella”, reveló en el audio el exestilista de la modelo.

Así también, aseguró que habría algo más de por medio entre la relación de Tilsa Lozano y el boxeador Jackson Mora. Su romance no sería por amor, sino por interés económico.

“Ella no está con este señor, el ex de Olinda Castañeda, porque le gusta, sino porque está alto en plata. Dicho por ella, porque me lo ha dicho a mí mismo. En breve te contaré todo”, indicó Daniel Bernal.

Por otro lado, dijo que la actual asistente de la modelo es quien le cubre todas sus “hazañas”. “Su asistente, Camila, es su alcahueta. Ella es la que le tapa todas sus hazañas que hace a escondidas”, aseguró.

Como se recuerda, Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas eran señalados de ser amantes. Sin embargos, ninguno lo confirmó.