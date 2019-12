Minimizan a Olinda Castañeda. Luego de gritar su soltería y afirmar que terminó su relación con la ex ‘combatiente’ “hace varios meses”, el luchador Jackson Mora fue captado junto a Tilsa Lozano, veraneando en un club norteño. Así lo demuestra un informe del programa Magaly TV la Firme.

Las imágenes del adelanto, muestran a la ex “vengadora” caminando por el borde de la piscina usando un vestido de color amarillo, momentos después aparece Jackson Mora disfrutando del agua y recostado en el borde, muy cerca de Tilsa Lozano, quien descansa en bikini. Ambos disfrutan del cálido sol norteño sin percatarse de las cámaras del programa de la popular ‘Urraca’.

“Hoy en Magaly TV la Firme ¡Ampay! Tilsa Lozano y ex de Olinda juntitos en un hotel del norte del país”, anunció la voz en off del clip, publicado a través del perfil oficial de Twitter del espacio de ATV.

El revelador video es expuesto luego de que el deportista rompiera su silencio sobre su controversial relación con Olinda Castañeda, quien calificó a Tilsa Lozano como la ‘manzana de la discordia’ de su fallido romance. Incluso, la ex ‘chica reality’ reveló que Jackson Mora le propuso matrimonio hace dos semanas.

Pese a las revelaciones de Castañeda, Jackson Mora no dudó en gritar su soltería y negar todo vínculo con su ex, “Mi relación con Olinda terminó hacía ya varios meses. Soy una persona libre y puedo salir con quien se me dé la gana”, señaló.

Por otro lado, la modelo Tilsa Lozano declaró que entabló una denuncia por difamación en contra de su detractora Olinda Castañeda, “Todo lo estoy viendo por la vía legal, ya hace un mes inicié una demanda por difamación y todo lo que ha pasado aumenta mis argumentos”, sentenció la juez de “El Dúo Perfecto”.