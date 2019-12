Miss Universo 2019: Mariana Varela cuenta la trágica historia de violencia de género que vivió

La flamante Miss Universo Mariana Velarde se presentó en un programa de espectáculos de dicho país, para contar la experiencia que le tocó vivir antes y después de llegar al certamen de belleza.

Mariana Velarde se animó a contar cómo ha cambiado su vida después de ser coronada como representante de su país, ella confiesa que este logro le ha traído buenas experiencias en su carrera profesional y en su vida.

La violencia de género no ha sido ajena a su vida, la argentina compartió con sus seguidores de Instagram un video donde cuenta algunos episodio de violencia por parte de su expareja, quien abusó de ella psicológicamente.

Este acontecimiento la llevó a brindar su apoyo a muchas mujeres que han pasado por la misma situación, la Miss dijo también pertenecer a un movimiento llamado #AlMiedoNo, que protege a mujeres que sufren violencia de género.

“Llevo una campaña ‘Al Miedo No’ hace dos años tengo un grupo de mujeres solidarias que me ayudan en esta campaña de proteger y ayudar a todas las mujeres que sufrieron de violencia de género, hacemos talleres, charlas”, expresó la argentina.

No dudo en enviar un mensaje de ayuda a todas las personas que pasan por este momento: “La violencia de género es una de las problemáticas más graves que azota el país esta puede ser simbólica, psicológica, económica, sexual y hasta física, cualquiera puede ser víctima, no importa el contexto social, económico que la víctima pertenezca, y no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los niños niños” , precisó.