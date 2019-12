Miss Supranational: Janick Maceta desfiló en traje típico, en ropa de baño y vestido de gala

Janick Maceta es la bella modelo que representa al Perú en el Miss Supranational 2019, ceremonia que se lleva a cabo en Katowice, en la provincia de Silesia del sur de Polonia.

La participante nacional deslumbró durante su participación en la reciente edición del Miss Supranational, donde desfiló en ropa de baño, en traje típico y en vestido de gala.

Antes de su participación en el importante certamen, la peruana Janick Maceta se pronunció en su cuenta oficial de Instagram con un extenso mensaje. “Cuando la vida me puso a prueba y sentía que ya no podía dar más, fue mi fuerza interior y mi fe las que me rescataron del dolor, es por eso que hoy puedo estar aquí (en el Miss Supranational)”, señaló.

“Quiero que las niñas entiendan que el único standard de belleza que es válido y necesario para la vida: es la belleza del corazón, su espíritu de lucha y superación. Recuerden que su voz puede transformar muchísimas vidas y desterrar los estereotipos de una vez por todas. Este fue parte de mi mensaje con el que emprendí este camino”, agregó.

Miss Supranational: Janick Maceta en traje de baño

Janick Maceta desfiló en un colorido traje de baño de dos piezas, al igual que sus otras compañeras de competencia.

Janick Maceta en traje de baño en la reciente edición del Miss Supranational 2019.

Miss Supranational: Janick Maceta en vestido de gala

La peruana Janick Maceta lució un brillante vestido de gala, el cual llamó la atención por su abertura en la pierna.

Janick Maceta en vestido de gala en la reciente edición del Miss Supranational 2019.

Miss Supranational: Janick Maceta en traje típico

La peruana Janick Maceta vistió un atuendo totalmente colorido y con diseño de mariposa al desfilar en traje típico.