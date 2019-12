La muerte de la cantante Kylie Rae Harris conmocionó al mundo del espectáculo al fallecer a los 30 años de edad en un accidente automovilístico. Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de este año, pero recién las autoridades acaban de oficializar los motivos que provocaron este fatídico suceso.

Según reportó la policía local de Texas, la artista de música country estaba en su auto bajo los efectos del alcohol y conduciendo a alta velocidad cuando causó el choque de tres vehículos.

Los resultados de este accidente automovilístico causaron la muerte de una menor de 16 años de edad y de la cantante Kylie Rae Harris, intérprete de éxitos como “I’d Rather Be Lonely” y “Waited”.

Además, las autoridades oficiales señalaron que la celebridad estadounidense iba a 160 kilómetros por hora con su camioneta cuando chocó con un auto que circulaba en el mismo sentido.

Sobre la vida artística de Kylie Rae Harris

A los doce años de edad, Kylie Rae Harris se inscribió en un campamento vocal y comenzó a elaborar sus propias canciones y tocar la guitarra. Cuando se graduó de la escuela secundaria, la joven estrella obtuvo una beca de soldadura, pero no la recibió y decidió continuar con su carrera musical.

Fue una de las artistas destacadas en “Troubadour, TX”, un programa de televisión que documenta su carrera en ascenso como cantante y compositora country de Texas. El 1 de julio de 2010, Harris lanzó su álbum debut titulado All the Right Reasons , seguido de un EP en 2013, titulado Taking It Back .

En 2013, Kylie Rae Harris comenzó a trabajar en material para un segundo álbum de larga duración y realizó una gira con Zane Williams. Luego, en marzo de 2019, lanzó un nuevo EP homónimo.