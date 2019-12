Juan Manuel Vargas sorprende con reacción al ser consultado por infidelidad de Pedro Gallese

Pedro Gallese sigue en boca de todos al ser 'ampayado’ por las cámaras de “Magaly TV, la firme”. En las imágenes se pudo observar al jugador de Alianza Lima saliendo de un hotel con Lucero Jara, hija del alcalde del distrito de La Perla.

La situación que viene atravesando el arquero, quien incluso salió a pedirle perdón a su esposa por su “error” en televisión, ha generado opiniones divididas en las redes sociales, donde algunas de las figuras de la televisión no han dudado en referirse sobre el caso que involucra a la familia del seleccionado.

En ese sentido, la prensa de espectáculos no dudó en preguntarle sobre el particular al deportista Juan Manuel Vargas. El exsaliente de Tilsa Lozano llegó a un evento junto a su pareja Blanca Rodríguez, a quien también le cuestionaron por no actuar como la esposa de Pedro Gallese.

Juan Manuel Vargas tuvo inesperada reacción al ser consultado por infidelidad de Pedro Gallese. (Foto: captura)

“Por favor, yo entiendo su trabajo, pero es la vida de cada uno. (¿Te solidarizas con él?) No, no me interesa, es la vida de cada uno”, dijo el ‘Loco’ Vargas bastante fastidiado ante la insistencia de los reporteros.

Como se recuerda, Juan Manuel Vargas fue vinculado durante mucho tiempo con Tilsa Lozano, pero nunca oficializó su presunta relación con ella, la cual siempre estuvo rodeada de misterio. No obstante, durante su polémica participación en “El valor de la verdad”, la ex ‘Vengadora’ confirmó que sí fue pareja del futbolista e incluso se sometió a un tratamiento de fertilidad para tener un hijo con el exjugador de Universitario.