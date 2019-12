Jazmín Pinedo revela que fue vetada de usar marca de Blanca Rodríguez

Jazmín Pinedo estuvo atenta al pronunciamiento de Blanca Rodríguez sobre el tema de Tilsa Lozano, quien está saliendo con Jackson Mora, la expareja de Olinda Castañeda.

Después de oír las declaraciones de la pareja de Juan Manuel “Loco” Vargas, la conductora de “Mujeres al mando” no pudo dejar pasar por alto un episodio que vivió cuando se dedicaba a las pasarelas junto a su compañera Tilsa Lozano.

Jazmín Pinedo no se quedó callada y recordó episodio sobre prohibición de marca de Blanca Rodríguez. (Foto: captura)

“Pero eso si puede pasar (en referencia a la participación de Olinda Castañeda en desfile), si puede pasar, ¿sabes por qué? Porque yo me acuerdo- hace 6 años- había un desfile parecido, así parecido, de muchas marcas; yo me estaba por poner una ropa y alguien vino y dijo: ‘Eso no te lo puedes poner’. Yo le dije, ¿por qué? Si es lo que me toca, es la pasada que me toca”, explicó la ex chica reality.

Jazmín Pinedo indicó que le prohibieron usar la marca de Blanca Rodríguez. “¡Vamos a evitar problemas! Mejor ponte esta. Yo súper rápido me tenía que cambiar para desfilar y me puse la otra. Luego me enteré que era la marca de Blanca y por eso no me la podía poner. No porque yo no quería, es porque me lo marcaron a mí en el desfile”, acotó.

La presentadora de “Mujeres al mando” acotó que este tipo de situaciones si suceden en los desfiles, sobre todo cuando se trata de marcas de las figuras de la farándula. En aquella oportunidad, la amistad que tuvo la exparticipante de “Esto es Guerra” con Tilsa Lozano le costó el veto de modelar la ropa exclusiva de la pareja de Juan Manuel “Loco” Vargas.

Jazmín Pinedo cuando fue presentada como ‘Vengadora’

La actual conductora de “Mujeres al mando” formó parte de las recordadas ‘Vengadoras’, grupo de modelos que encabezaba Tilsa Lozano.