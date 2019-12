Este viernes por la mañana, durante la emisión de “Mujeres al mando”, Isabel Acevedo se presentó para aclarar la supuesta carta notarial hacia su expareja Christian Domínguez. La conductora de televisión Jazmín Pinedo quiso que la bailarina se pronuncie por la noticia que ha estado rondando durante más de un mes.

Según se rumoreaba, la popular ‘Chabelita’ habría demandado al cumbiambero por los daños y perjuicios tras su separación. Los medios de comunicación habían circulado dicha información, sin embargo, la figura de América televisión respondió fuerte y de forma tajante.

“No es verdad que yo lo haya denunciado. Nunca he mandado carta notarial, nada, todo es falso”, sostuvo la bailarina.

Kathy Saenz habría conversado hace varios meses con Isabel Acevedo, y tras esto, comentaron que no volverían a estar metidas en juicios nuevamente.

“Quiero mi tranquilidad, para que hacer eso, es perder el tiempo, perder dinero también, y yo estoy enfocada en seguir avanzando”, indicó 'Chabelita'.

Isabel Acevedo responde a Karla Tarazona

Hace unos días, Karla Tarazona arremetió contra la expareja de Christian Domínguez tras enterarse que ella estaría en “Válgame”. No obstante, la bailarina pisó el set de “Mujeres al mando” y se refirió a la conductora de televisión con un contundente mensaje.

“Yo nunca le he hecho caso. No me gustan los dimes y diretes, el morbo. Nunca le he contestado y tampoco lo haría”, expresó 'Chabelita' dentro del espacio televisivo matutino.

De igual manera, dejó en claro que no se presentaría en el programa de entretenimiento por un motivo. No quiero relacionarme con nadie que esté en el entorno de Christian. Yo ya volteé la página”, indicó en referencia a los panelistas del programa del mediodía.