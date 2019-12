La cantante y compositora estadounidense Camila Cabello estrenó este 6 de diciembre su segundo disco como solista titulado “Romance”, con la cual busca consolidarse en el panorama musical.

En medio de una gran expectativa de parte sus fans, la artista de también nacionalidad cubana lanzo su nuevo trabajo compuesto por 14 temas, que serán promocionados con una gira en Estados Unidos.

La misma Camila Cabello se encargó de dar la noticia con una publicación en su cuenta de Instagram en la que animó a su fanaticada a escribirle sobre qué les pareció este nuevo disco.

“Romance is finally out. this is all yours now. please tell me everything you think, I’m dying to know”, publicó en su red social la frase, que traducida al español sería: “Romance finalmente se lanzó, ahora es todo tuyo. Por favor, cuéntame todo lo que piensan. Me muero por saber”.

Camila Cabello

Según las declaraciones de la joven artista, este trabajo musical trata sobre el primer amor. Incluso uno de los temas que compone el disco “Señorita" hace dueto con su actual pareja Shawn Mendes.

“Cuando tenía 20 años, cuando comencé a hacer este álbum, fue el momento en que realmente tuve tiempo de vivir la vida. Todo este álbum es sobre la intensidad de estar en una relación seria por primera vez, enamorarse”, declaró la cantante cubano-estadounidense a Reuters Television.

Canciones del álbum Romance de Camila Cabello

Shameless

Living Proof

Should’ve Said It

Señorita

Liar

Bad Kind of Butterflies

Easy

Feel It Twice

Dream of You

Cry for Me

This Love

Used to This

First Man