Blanca Rodriguez y Juan Manuel Vargas reaparecieron en un evento de moda para promocionar su marca de ropa, y la prensa de espectáculos no dudó en preguntarle por el reciente lío amoroso en el que se encuentra involucrada Tilsa Lozano y Olinda Castañeda.

“No me interesa la vida de nadie, me interesa mi vida nada más. Yo no la conozco a ella tampoco, entonces yo no sé si siempre va con la misma historia, no sé”, expresó la pareja de Juan Manuel “Loco” Vargas, recordando la época en la que la ex vengadora fue señalada como "manzana de la discordia en su relación con el deportista.

“Somos felices... Siempre estamos juntos, pero no salimos mucho”, acotó Blanca Rodríguez al ser consultada sobre cómo va actualmente su relación con el popular “Loco”.

En otro momento, el exjugador de Universitario de Deportes fue interceptado por los reporteros de los diversos programas de espectáculos para preguntarle por la reciente polémica de infidelidad de Pedro Gallese; sin embargo, el jugador prefirió mantenerse en total hermetismo.

Se conoce que Tilsa Lozano y Blanca Rodríguez estuvieron en la lupa de la opinión pública por las diversas indirectas que se enviaban a través de las redes sociales, después que la modelo confesara en “El Valor de la Verdad” que tuvo un romance con Juan Manuel “Loco” Vargas.

Actualmente, la ex ‘Vengadora’ se encuentran en líos con Olinda Castañeda, debido a que la jurado de “El dúo perfecto” estaría saliendo con Jackson Mora, el ex de la rival de Lozano.