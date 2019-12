Denuncia a Badabun. Cinco youtubers alzaron su voz de protesta al develar supuestos abusos de los que habrían sido victimas por parte de la empresa que maneja el famoso canal de YouTube.

Los jóvenes no solo acusaron haber sido víctimas de hostigamiento laboral, sino que ahora temen por sus vidas, debido a las represalias que pueda tomar la empresa por revelar información comprometedora.

Dani Alfaro acusa a Badabun

Una de las denunciantes es Dani Alfaro, conocida youtuber, quien confesó que el CEO los “obligaba a generar polémica” e incluso “armaban videos”.

″Nos decían para coger un perrito de la calle y colocarlo al borde del río, poniendo en riesgo su vida para grabar su ‘supuesto rescate’", dijo la joven para el canal Juan De Dios Pantoja.

“Había un abuso mental en esta empresa y la presión que siempre sentíamos porque nos obligaban a hacer muchas cosas”

Badabun: Kim Shantal teme por su vida

Según la youtuber Kim Shantal, Badaun intentará “manchar su imagen” por hacer pública la denuncia.

“Lo más probable es que a estas alturas ya no tenga ninguna de mis redes sociales, me quitaron el poder sobre ellas. Si llegan a ver algo en ellas, no soy yo”, reveló la joven.

Badabun le quitó sus redes

Alex Flores anunció que ya no es dueño de sus redes sociales, porque al igual que él sus compañero han perdido el poder sobre sus cuentas. Badabun se habría apropiado de sus perfiles en YouTube, Instagram y Twitter.

Según los jóvenes, los representantes de Badabun no les dejaron leer sus contratos cuando empezaron en esta empresa. Luego poco a poco empezaron los maltratos laborales, los insultaban y menospreciaban su trabajo.