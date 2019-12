Ricardo Morán, Daniela Darcourt, Óscar López Arias y Johanna San Miguel estuvieron de invitados en el programa “Mujeres al mando”. Mientras una de las presentadoras conversaba con el conductor de “Yo soy kids”, la intérprete de “Señor mentira” se quejó del “bullying” que le hacen sus compañeros en el programa.

“Mira, pensé que la iba a sufrir más, pero la verdad al costado de Ricardo, de Johanna todo fluye, y Osquitar que también está ahí con nosotros. Estamos todos yendo súper bien, aunque me hagan bullying mis compañeros, porque los tengo que denunciar por lo que me hacen”, manifestó la jurado de “Yo soy kids”.

PUEDES VER Yo Soy Kids: Daniela Darcourt hace llorar a joven imitador de Josimar tras crítica

Segundos después, Ricardo Morán, fiel a su estilo, no se quedó callado y le recordó el accionar con los pequeños participantes del reality.

“Nada de Bullying. Yo la verdad, siento que me estoy portando correctamente. La que hace llorar a los niños es Daniela”, contestó el polémico jurado de la producción que se emite en Latina.

En tanto, Johanna San Miguel no pudo ocultar su gesto de sorpresa al oír al también productor del canal de San Felipe. Acto seguido, Daniela Darcourt replicó con la siguiente argumentación: “Lo que pasa, yo no sé, la gente quiere que sea buena todo el tiempo. Quizás, esperaron que sea la más buenita del cuento (...) Yo creo que el consejo más sano es tratar de decirles la verdad desde ahora, para que luego no lleguen a un lugar a que les maten la ilusión”.

Finalmente, Óscar López Arias intervino explicando que es bien complicado decirle que no a un niño que llega con ilusión al reality “Yo soy kids”.