Daniela Darcourt aclara polémica por el llanto de un niño en “Yo soy kids”

La última edición de “Yo soy kids” causó polémica luego de que Daniela Darcourt causara el llanto de un niño que imitaba a Josimar en el programa de Latina.

La cantante de salsa criticó el desempeño del menor de edad desde el punto de vista artístico, pero no se imaginó que su comentario lo afectaría.

Según Daniela Darcourt, el niño participante del reality tenía muchas desafinaciones. “Hoy no siento que hayas sido Josimar... hay cositas, raspaditos y ese ronquidito que Josimar tiene en la voz que hoy yo no he encontrado en ti y por esta ocasión yo te voy a decir que no”, expresó la miembro del jurado de “Yo soy kids”

Ante la ola de críticas que se generó en las redes sociales, la cantante de salsa aprovechó su visita al programa “Mujeres al mando” para aclarar el supuesto ataque al menor.

“Yo trato darles el consejo más sano y más apropiado, de decirles la verdad desde ahora para que luego no lleguen a un lugar para que les ‘maten’ la ilusión”, expresó. Además, la intérprete de ‘Señor Mentira’ admitió que trabajar con niños es complicado.

Ricardo Morán respaldó opinión de Daniela Darcourt

Al igual que la cantante de salsa, el productor y también miembro del jurado de “Yo soy kids”, Ricardo Morán, desfavoreció la participación del menor de edad.

“Tengo que coincidir con la opinión de Daniela. Creo que tienes mucho talento, hay que trabajarlo. Creo que con clases y un profesor que esté contigo, te vamos a ver de vuelta en este escenario. Así que también te voy a decir que no”, señaló.

Al finalizar la calificación del jurado, el niño imitador de Josimar se retiró del escenario de “Yo Soy Kids” y abrazó fuertemente a su madre entre lágrimas.