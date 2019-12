La infidelidad de Pedro Gallese sigue provocando una tormenta de críticas contra el arquero y más ahora que salió y pidió perdón en vivo a su esposa tras su partido con Alianza Lima.

La prensa internacional replicó en sus portadas lo dicho por el arquero, quien aprovechó las cámaras de Gol Perú para enviar un mensaje público a Claudia Díaz.

Asimismo, Pedro Gallece emitió una publicación de en Instagram, donde también suplicó por el perdón de Claudia Díaz, expareja del deportista que terminó su relación tras el ampay de “Magaly tv, la firme” con Lucero Jara.

El Diario Olé de Argentina y La Cuarta de Chile replicaron en sus portales web el video donde Pedro Gallese pide perdón a su esposa a nivel nacional.

El medio argentino tituló la nota como: “Infidelidad y disculpas del 1 de Perú”, mientras que el medio chileno: “'Te pido una oportunidad': el insólito ruego de arquero peruano a esposa tras filtración de fotos íntimas".

Pedro Gallese pide perdón a su esposa por ampay

Pedro Gallese pide perdón a su esposa por ampay

Por otro lado, el periodista chileno Federico Lamas también emitió su opinión respecto al ampay de Pedro Gallese con Lucero Jara saliendo de un hotel, según imágenes de “Magaly tv, la firme”

“El Benedetto peruano”, comparó el hombre de prensa.

Pedro Gallese pide perdón a su esposa por ampay

El Diario Olé resaltó que la amante del arquero de Alianza Lima es la hija de una político peruano, tal y como informó Magaly Medina.

Video de Pedro Gallese pidiendo perdón

Tras empatar con Sporting Cristal, pero aún así lograr la clasificación a la final, Pedro Gallese se tomó unos minutos para hablar sobre el tema que acapara portadas en los diversos medios peruanos e internacionales.

El arquero de Alianza Lima pidió una nueva oportunidad a su todavía esposa Claudia Díaz luego de ser captado infraganti saliendo de un hotel en compañía de Lucero Jara.

“Mi señora está pasando por momentos difíciles, por los errores que yo he tenido, no me justifico, pero solo quisiera que me de una oportunidad”, dijo Pedro Gallese.

El arquero aliancista admitió su error e imploró por el perdón de la madre de sus dos hijos. “Solo me queda decirte: Claudia que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y a mi familia”, acotó Pedro Gallese.