Se arrepintió. Pedro Gallese aprovechó las cámaras de Gol Perú para enviar un sentido mensaje a su esposa Claudia Díaz, quien anunció su separación hace unos días, luego de que el arquero peruano sea captado saliendo de un hotel con otra mujer.

Tras haber clasificado a la final de la Liga 1 contra Binacional, el portero de Alianza Lima volvió a pedir perdón a su aún esposa, con quien compartió 14 años de relación.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia”, expresó.

Luego lanzó un mensaje directo a la madre de sus hijos. “Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente, te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia", agregó.

Gallese pide perdón en Instagram

Minutos antes de pedir perdón durante la transmisión en vivo para Gol TV, Pedro Gallese se pronunció en Instagram ante el polémico escándalo que protagonizó al ser captado por el programa de Magaly Medina.

El arquero de la selección peruana dedicó su triunfo a su esposa Claudia Díaz tras derrotar a Sporting Cristal. Además, aseguró que luchará por recuperar su confianza y amor.

“Esta última semana ha sido la peor de mi vida. Sería muy mediocre si intento justificar esta situación diciendo que errar es humano. No hay ninguna justificación válida para poner en riesgo lo más preciado que tengo en la vida: mi familia”, inicia su mensaje en Instagram.

Pedro Gallese fue captado por el programa de Magaly Medina

Pedro Gallese recordó que Claudia Díaz fue quien lo acompañó desde que él inició su carrera para luego consolidarse como uno de los mejores porteros del país.

“Quiero decirte públicamente que te amo y que eres lo más importante en mi vida. Que eres el soporte que me ha sostenido siempre y me ha impulsado a llegar a donde estoy”, se lee en la publicación.

Cabe destacar que ninguno de sus compañeros de la selección peruana ha reaccionado al post de Pedro Gallese en Instagram.