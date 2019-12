Pedro Suárez Vértiz no es ajeno a la polémica de Pedro Gallese. El rockero peruano se pronunció en Facebook en respaldo al arquero de Alianza Lima, quien atraviesa una difícil separación de su aún esposa Claudia Díaz.

Como se recuerda, Gallese fue captado saliendo de un hotel con una jovencita de 21 años por la cámara del programa “Magaly TV, la firme”.

El escándalo ha logrado calar en la opinión de Pedro Suárez Vértiz, pues no dudó en volver a pronunciarse, pero esta vez, con un mensaje directo al también arquero de la selección peruana.

Pedro Gallese y su esposa Claudia Díaz

“Esto puede tomarte años Pedrito. Pero vale la pena el intento. No veas televisión ni leas redes. Sé que te sientes como un muerto en vida, pero recuerda que ella también. Endereza tu camino y no te rindas. Ningún ser inteligente va a criticarlos. Porque quien lo haga, estaría escupiendo al cielo. Nuestras oraciones con Uds”, se lee en la última publicación de Facebook del rockero.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Pedro Suárez-Vértiz comenta la polémica del arquero. En un post del pasado martes, opinó sobre la infidelidad y las debilidades del hombre. Incluso, mencionó una cita bíblica.

Pedro Gallese pidió perdón a su esposa tras escándalo.

“Los hombres y mujeres somos buenos, pero esa terrible falla de fábrica llamada ‘debilidad por el sexo puesto’ nos vuelve brutos, malos y destructivos. Para colmo con lo que más amamos: nuestro hogar”, escribió el intérprete de ‘Globos del Cielo’.

“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 15-19”, citó el rockero.