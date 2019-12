En medio de la polémica de Pedro Gallese y su aún esposa Claudia Díaz, la periodista Milagros Leiva lanzó un fuerte comentario sobre la infidelidad durante el matrimonio.

Como se recuerda, el arquero de la selección peruana pidió perdón a la madre de sus hijos por haberle sido infiel luego de ser captado saliendo de un hotel con una jovencita. Las imágenes fueron difundidas por el programa “Magaly TV, la firme”

“A mí ya me sacaron la vuelta, sé lo que se siente, lo hacen una y después lo hacen otra vez”, expresó la periodista de ATV.

Sin embargo, recomendó ser infiel sin dejarse ver como Pedro Gallese."Si estas con tu enamorada y le vas a sacar la vuelta porque ser desleal y mentiroso. Ahora, si lo haces, hazlo bien que no se entere. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el tonto de Gallese con su gorrita, Magaly está detrás de él. Yo no perdonaría", añadió Milagros Leiva.

Luego, la conductora de ATV Noticias Edición Matinal eligió no opinar sobre la probable decisión de Claudia Díaz. “Si Claudia lo perdona, es su vida. Yo no voy a juzgarla”, añadió.

Pedro Gallese pide perdón en Instagram

Tras derrotar a Sporting Cristal, el arquero de Alianza Lima pidió perdón a su esposa a través de Instagram. “No tengo excusas y solo me queda trabajar para recuperar la confianza que he dañado” indicó el portero en su publicación en su cuenta de Instagram, para luego dedicarle la victoria a su familia: “Este triunfo va dedicado a ti y a los bebés. La oportunidad que me des la voy a aprovechar al máximo”, escribió el también arquero de la selección peruana.

Pedro Gallese en Instagram

Cabe detacar que el mensaje de Pedro Gallese se hace público después de una semana de haberse difundido las polémicas imágenes donde aparece saliendo de un hotel con una joven de 21 años de edad.