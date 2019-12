Monique Pardo no ha sido ajena a lo que se viene comentando en la farándula local. El caso más sonado es el famoso ‘ampay’ de Pedro Gallese, quien aprovechó las cámaras de televisión y la victoria de Alianza Lima para pedirle perdón a su aún esposa Claudia Díaz por haberse sido infiel con Lucero Jara, hija del alcalde de La Perla.

A través de redes sociales, usuarios han mantenido divididas las opiniones; unos, respaldaron al seleccionado; otros, indicaron que la esposa y madre de los hijos del futbolista no lo perdone.

En medio de la controversia, Monique Pardo usó su perfil de Twitter para enviarle un mensaje a la pareja de Pedro Gallese: “¡Sra. Gallese ! Ponga en una balanza, su amor, sus hijos, su familia y su futuro; y al otro lado, una cualquiera. ¿Qué pesa más para usted?”.

Ante la publicación de la exvedette, fanáticos de la figura de televisión y del jugador de Alianza Lima no tardaron en pronunciarse en la sección de comentarios.

“Dejen que la pareja arregle en la privacidad familiar sus cuitas amorosas. No sea metiche”, “Que baja tu autoestima, mi estimada. Luego vienen con su rollo de #niunamenos”, “Claramente a él le importó más la ‘cualquiera’ que su esposa e hijos”, “Ya lo hizo y pesó más la ‘cualquiera’”,"Ya lo hizo, por eso lo mandó a rodar y ojalá no lo perdone. P.D: el cualquiera es él, a ver si pensó en su familia mientras se metía al telo con otra"; escribieron algunos cibernautas.

Como se recuerda, Pedro Gallese, tras la victoria blanquiazul, sorprendió a los televidentes al aceptar su error a nivel nacional, y el pedido que le hizo a su aún esposa Claudia Díaz.

“Mi señora está pasando por momentos difíciles, por los errores que yo he tenido, no me justifico, pero solo quisiera que me de una oportunidad”, manifestó el portero.