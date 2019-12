Magaly responde a usuarios sobre supuesto video de infidelidad de Edison Flores

Edison flores y Ana Siucho entraron en la cuenta regresiva para contraer matrimonio, el cual les costaría cerca de US$ 500 mil y la fiesta se realizará nada menos que en el Estadio Monumental.

A pocos días que la pareja se dé el “sí, acepto”, usuarios de redes sociales han generado un fuerte rumor sobre un supuesto ‘ampay’ que tendría Magaly Medina, sin embargo, la popular ‘Urraca’ salió al frente para aclarar las habladurías sobre el video de infidelidad del jugador del Monarcas Morelia.

“Adelanto de Magaly TV asustó a fans de Edison ‘Orejitas’ Flores. ¿Por qué los ha asustado? Al mostrar el adelanto, muchas fans de Edison confesaron que se asustaron cuando vieron el avance en el programa de la ‘Urraca’, pues creyeron que se trataba de un ‘ampay’ de este a tan solo pocas semanas de dar el ‘sí’ junto a su novia Ana Siucho”, se le oye decir a la periodista de ATV.

Edison Flores y Ana Siucho se casará el próximo 21 de diciembre. (Foto: captura)

“Están paranoícos, ¿qué les pasa? Si yo tuviera un ‘ampay’ del ‘Oreja’ flores, no lo hubiera dicho, no lo hubiera contado, lo hubiera puesto. Debo decirles, y esto en honor a la verdad y en muchos rumores de gente que nos ha preguntado si nosotros tenemos un ‘ampay’, no lo tenemos y nunca lo hemos tenido. A ese señor no le hemos descubierto nada, así que nadie dice que en el futuro no, pero por ahora no”, argumentó de forma enérgica la conductora de Magaly Medina.

Se conoce que Edison Flores y Ana Siucho se casarán el próximo 21 de diciembre en la parroquia sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Surco. Además, a través del informe de “Magaly TV, la firme”, se supo que Yahaira Plasencia sería la encargada de animar la fiesta.