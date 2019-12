Liam Gallagher nunca deja de dar de qué hablar. Sus peleas con otros músicos son tan innumerables como casi legendarias. Ahora parece que el ex vocalista de Oasis apunta contra la banda irlandesa U2 al considerarlo como el peor grupo de “toda la historia” en sus redes sociales.

Todo sucedió en Twitter, plataforma donde Liam Gallagher no solo es bastante activo, sino también es el espacio donde mayores polémicas genera ante una audiencia que supera los 3 millones 200 mil seguidores.

Liam Gallagher se encontraba recordando la asistencia que tuvo en los conciertos realizados los pasados 28 y 29 de noviembre el cual concitó a 20 mil personas y citó al periodista Nelly McCormick (su verdadero nombre es Neil), redactor del “Daily Telegraph”, quien aseguró que los asistentes hubieran preferido estar en un concierto de Oasis.

Pero entre sus muchos comentarios, un usuario “tuvo la osadía” de escribirle lo siguiente:

“Aunque, por favor, no me odies por esto, pero sigo amando a U2”. Ante esto, Liam Gallagher, fiel a su estilo sarcástico respondió al usuario identificado como Carrie Patino: “La peor banda de rock’n roll del mundo”, para luego ironizar: “Ruego tu perdón”.

Y es que el pleito entre Liam Gallagher y Neil McCormick no es nuevo, puesto que el periodista es no solo un gran conocedor de la historia de U2, pues también es muy cercano a estos y, un dato no menor, su hermano mayor Noel Gallagher es telonero de los irlandeses durante sus giras.

Los usuarios de Twitter saben que Liam Gallagher es ácido, pero también muy sarcástico, recurriendo siempre al humor. Es por ello que otro usuario le preguntó si conocía Coldplay (banda con la que también el ex Oasis ha tenido pleitos), a lo que este refutó: “No creo que ellos hayan afirmado alguna vez ser rock n’ roll”.