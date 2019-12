Isabel Acevedo cae al suelo tras mala maniobra de Israel Dreyfus en baile extremo

Isabel Acevedo cayó al suelo tras una mala maniobra de Israel Deyfrus, quien cargó a la bailarina para imitar un baile extremo. Ambos se animaron a realizar una divertida pero arriesgada coreografía dentro de una secuencia del programa “En boca de todos”.

Bajo el tema de “Que tire pa’ lante” del regaetonero Daddy Yankee, la bailarina y el chico reality se dispusieron a recrear los pasos de baile. Sin embargo, el combatiente histórico, en un mal movimiento, tiró al suelo a la expareja de Christian Domínguez.

Isabel Acevedo. Foto: Instagram.

Este hecho, quedó grabado ante las cámaras del espacio televisivo de entretenimiento. Ninguno se imaginó que el baile tenga un desenlace que pudo terminar en tragedia. No obstante, fue un acto exagerado por parte de ‘Chabelita’, quien no pudo contener la risa tras quedarse varios segundos en el piso.

Tras esto, la bailarina se levantó y bromeó por lo ocurrido. El reportero no pudo contener la risa y solo atinó a repetir lo que dijo el chico reality. "Daño irreparable", repitió.

Isabel Acevedo minimiza a Pamela Franco

La popular ‘Chabelita’, en un programa pasado de “En boca de todos”, arremetió contra Pamela Franco luego de que la criticara por no devolverle las camionetas al cumbiambero Christian Domínguez.

En ese sentido, la bailarina no se quedó callada y le contestó. “Yo ya volteé la página, estoy tranquila (...) Yo estoy enfocada en otras cosas. Yo estoy en otras”, sostuvo.

Isabel Acevedo en Instagram.

Imagínate. Es perder el tiempo responderle”, agregó la expareja de Christian Domínguez. Como se recuerda, el líder de la “Gran Orquesta Internaiconal” indicó hace unos días que su expareja no quiere devolverle sus camionetas.

“Ya no es un secreto que no quiera hacerlo. Eso es lo que está pasando. Yo solo quiero lo mío. Hay un tema legal, de abogados, como ya se mencionó de la otra parte, he tenido que poner un abogado”, manifestó Domínguez.