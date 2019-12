Alexandra Grant: la novia de Keanu Reeves revela por qué no se tiñe el cabello

Alexandra Grant, la actual pareja de Keanu Reeves, emitió un fuerte mensaje sobre los estereotipos de belleza y reveló por qué no se pinta el cabello hace años.

Tras oficializar su relación ante medios internacionales, la artista plástica de 46 años fue criticada por algunos usuarios de las redes sociales porque mantiene su cabellera con canas que la haría verse mayor que su novio. Sin embargo, Grant decidió pronunciarse sobre el tema.

“En mis 30 dejé que mi cabello se volviera ‘rubio’. Amo y apoyo que cada mujer pueda elegir cómo quiere verse a cada edad. Pero por desgracia seguimos rindiéndonos a los cánones de belleza ¡Tenemos que hablar de esos cánones. Amor a todas las mujeres!”, escribió Alexandra Grant a través de Instagram.

Este texto lo compartió junto a una noticia de la revista Newsweek sobre el cáncer de mama y su relación con los químicos utilizados en los tintes capilares y planchas químicas para el cabello en un estudio de casi 50.000 mujeres.

Instagram de Alexandra Grant

Alexandra Grant reveló la historia detrás de su actual color de cabello. "Me puse canosa prematuramente cuando tenía veintipocos años y me teñí el cabello de todos los colores en el camino hasta que no pude tolerar más la toxicidad de los tintes”, contó.

La publicación de la novia de Keanu Reeves ha recibido críticas positivas en Instagram, quienes la felicitaron por su decisión. El artículo compartido por la artista cita un estudio del “International Journal Of Cancer” que explora el vínculo del cáncer de mama con algunos colorantes y alisadores.

Alexandra Grant: ¿Quién es la pareja de Keanu Reeves?

Alexandra Grant tiene 46 años y su vida siempre estuvo ligada al arte. Antes de dar el gran salto, había sido criada en México, Francia y España, pero finalmente decidió vivir en Estados Unidos. Se graduó en la Swarthmore College, universidad del siglo XIX especializada en arte y ubicada al sur de Filadelfia.

Actualmente, radica en Los Ángeles, donde es conocida por ser una artista polifacética con habilidades para elaborar proyectos vanguardistas con alto contenido político y contemporáneo.