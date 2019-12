Fátima Segovia incursiona en el canto y dedica polémica canción a Isabel Acevedo

La actriz de “El Wasap de JB”, Fátima Segovia, ha decidido incursionar en la música urbana, y ha estrenado su primer tema que hace una obvia alusión a Isabel Acevedo, expareja de Christian Domínguez. La popular ‘Chuecona’ integra las filas del grupo Latinos al lado de Kathie Reds e ÍTalo Vivar.

El nombre de esta canción es “Rebota”. Lo curioso es que en Latinos, en su momento, formó parte la propia Isabel Acevedo que abandonó la agrupación en medio de la polémica. Hoy, con Fátima Segovia como integrante, parecen decididos a volver al plano mediáticos haciendo eco de uno de los personajes del momento en la farándula peruana.

En sus declaraciones a un diario local, Fátima Segovia habló de su nueva incursión en los ritmos tropicales.

“Estoy emocionada de esta nueva etapa, es una nueva experiencia. Siempre me gustan los retos, cantar y, bueno, ahora junto al grupo ‘Latinos’ de la Agencia Hola Lima (donde) estoy aprendiendo mucho... La letra es sin alusiones personales... hay tanta ‘Chabelas’ en el mundo, así que no vale picarse... El que se pica pierde”.

Sin embargo, la letra de “Rebota” tiene alusiones que son bastante directas hacia la propia Isabel Acevedo. La más evidente de estas es la línea que dice: “... Siempre en poca tela, yo no tengo cuernos, no me llamo ‘Chabela’”.

Y es que, como se sabe, en el mundo de la farándula, más de uno asegura que Isabel Acevedo terminó su relación amorosa de tres años con el cumbiambero Christian Domínguez por, supuestamente, haberla engañado con Pamela Franco, cantante de la agrupación de cumbia “Alma Bella”.

Isabel Acevedo se encuentra soltera tras terminar relación con Christian Domínguez

Aunque Isabel Acevedo no ha estado exenta de polémica, porque cuando comenzó su romance (que duró tres años) con el cumbiambero, esta fue señalada como la manzana de la discordia para que Karla Tarazona y Christian Domínguez terminaran el romance en el cual llegaron a tener un hijo.